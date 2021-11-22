الاتصالات تطلق خدمة الإنترنت المجاني في أربع مناطق ببغداد

2021/11/22 | 21:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في أربع مناطق ببغداد، مبينة أن الخدمة ستكون مفتوحة مجاناً لمدة نصف ساعة لكل مواطن.وقال الناطق باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الفرق المشتركة بين ممثلي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشركة سوبر سيل الشريك الرسمي لوزارة الاتصالات باشرت بإجراء الكشف الموقعي […]

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