2021/11/22 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استشهاد وإصابة 3 جنود بهجوم لداعش جنوب بعقوبة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 3 جنود بهجوم لداعش جنوب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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