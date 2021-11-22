لهذه الاسباب تتعرض الطرق للتخريب.. حكومة واسط توضح

2021/11/22 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أوضحت الحكومة المحلية لمحافظة واسط، اليوم الاثنين، أسباب اعرض الطرق الخارجية للتخريب.

وقال نائب المحافظ عادل الزركاني في حديث لـ(بغداد اليوم): "من المؤكد ان الطرق تحتاج لإدامة مستمرة وهنالك حاجة لأنشاء طرق أخرى، كون هناك أسباب عديدة تؤدي الى الحوادث المرورية".

وأضاف الزركاني ان "من أسباب تخريب عدد كبير من الطرق يعود لمرور المركبات الكبيرة المحملة بالبضائع والمواد الثقيلة، ويؤدي ذلك لحدوث تخسفات واضرار بالطرق"، مشيرا الى ان "الحل لايكمن فقط بمعالجة واصلاح وانشاء الطرق وانما ضرورة تفعيل الموازين اولا ومنع مرور التي تحمل اوزانا اكثر من تحمل الطرق، ويفضل ان تنشأ طرق خاصة لهذه المركبات".

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