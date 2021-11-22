2021/11/22 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، تفاصيل تفجير الموصل.

وقالت القيادة في بيان، إنه “بخصوص حادث احتراق عجلة في منطقة سوق الزهور في الجانب الايسر لمدينة الموصل نود ان نبين لكم بأنه تم فتح تحقيق بالحادث وتم اجراء الكشف والمخطط على العجلة من قبل مديرية تحقيق الادلة الجنائية ومديرية مكافحة المتفجرات وتبين بأن الحادث هو عبارة عن احتراق خزان وقود العجلة مما ادى الى احتراقها بدون اي اضرار بشرية”.

وأضافت، أنه “لا صحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بان الحادث هو انفجار (عجلة مفخخة )”.

التالي

منذ 7 ساعات

طيران الحيش يدمر اوكاراً للارهابيين في سلسلة جبال حمرين

منذ 7 ساعات

العثور على مخلفات لداعش ويلقي القبض على متهم بالارهاب ويدمر زورقاً في ديالى والانبار

منذ يوم واحد

قرارات مجلس القضاء الاعلى في الجلسة السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 21 تشرين الثاني2021

منذ يوم واحد

القبض على 6 متسللين من سوريا باتجاه نينوى

منذ يوم واحد

القبض على إرهابي بكمين استخباري محكم وعدد من المتهمين بقضايا مختلفة

منذ يومين

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق في سوق الشورجة

منذ يومين

الدفاع تحسم الجدل بشأن عودة “نظام البديل”

منذ يومين

ضبط طائرة مسيرة في بغداد

منذ يومين

القبض على (44) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

منذ يومين

فرنسا: سنعمل على دعم العراق في مجالات مُكافحة الإرهاب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي يوضح تفاصيل تفجير الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي يوضح تفاصيل تفجير الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).