طلبة السليمانية يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بصرف المنح المالية المخصصة لهم

2021/11/22 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر المئات من طلبة جامعة السليمانية مطالبين بصرف وتحسين المنح المالية المخصصة لهم لغرض إكمال الدراسة.

وشهدت الطرق المؤدية بين المناطق المحيطة بجامعة السليمانية اختناقات مرورية بعد أن صعّد الطلبة من وتيرة احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي، في حين قان آخرون بقطع بعض الطرق الحيوية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

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