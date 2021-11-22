2021/11/22 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، المدافعة عن حرية الصحافة، "التأثير السياسي على القضاء التركي"، وذلك عشية جلسة جديدة من محاكمة غيابية لـ26 متهما سعوديا في قضية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في اسطنبول في أكتوبر 2018،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية خاشقجي.. منظمة تندد بـ"التأثير السياسي" على القضاء التركي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضية خاشقجي.. منظمة تندد بـ"التأثير السياسي" على القضاء التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).