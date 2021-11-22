2021/11/22 | 21:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إلغاء نتائج الانتخابات هل يتطلب حل البرلمان الجديد؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: i2UtwFeBABA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إلغاء نتائج الانتخابات هل يتطلب حل البرلمان الجديد؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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