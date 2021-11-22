2021/11/22 | 21:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني بانفجار سيارة، مساء اليوم الاثنين في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وقال المصدر إن السيارة انفجرت في شارع الزهور بالقرب من دورة “سيدتي الجميلة” بالجانب الايسر من الموصل، وقامت قوات الأمن بغلق الطريق المؤدي إلى هناك.وأضاف أن “هناك شكوك لدى الاجهزة الامنية بأن سبب الانفجار مفتعل”، مشيرا إلى أن “الادلة الجنائية ستبدأ بالبحث عن التفاصيل للبت فيما اذا كانت عجلة ملغومة أو أن الانفجار كان عرضيا”.ولم ترد معلومات على الفور بشأن سقوط إصابات جراء الحادث.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار سيارة مفخخة في منطقة حي الزهور بالجانب الأيسر من مدينة الموصل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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