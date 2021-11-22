أخيرا.. بوادر إيجابية بشأن أزمة

2021/11/22 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تظهر مشكلة اختناقات سلاسل الواردات مؤشرات على التوجه نحو حلول، يبدي بعض الاقتصاديين تفاؤلا حذرا تجاه المشكلة التي ساهمت بارتفاع نسب التضخم في جميع الاقتصاديات الكبرى حول العالم.

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