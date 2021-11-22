سمفونية الوجع الأبدي

2021/11/22 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن الهاشمي

أكاد أجزم ان الحياة بحلوها ومرها بغثها

وغثيثها بقضها وقضيضها بسقمها وسليمها

تمضي علينا وتأخذ منا تلك المآخذ علّنا

نطأطأ لأقدارنا خاضعين، ولكن الكثير

منّا يدقّ سمفونيته غير عابئ بما

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