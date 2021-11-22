استشهاد منتسب وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش استهدف نقطة أمنية جنوبي ناحية بهرز

2021/11/22 | 21:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد وأصيب ثلاثة منتسبين في الجيش العراقي بتعرض لداعش الإرهابي في محافظة ديالى .

وبحسب مراسلنا في ديالى, فإن عناصر من داعش هاجموا نقطة أمنية تابعة لمغاوير الحيش من الفرقة الأولى في قرية إبراهيم جنوبي ناحية بهرز, مضيفا أن قوات الجيش ردت على المهاجمين واشتبكت معهم ما أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

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