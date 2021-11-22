2021/11/22 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رشّح الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي جيروم باول للمنصب نفسه لولاية ثانية، ما يتيح له مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد والتصدي في نفس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يسمي “جيروم باول” رئيسا للاحتياطي الفدرالي لولاية جديدة المركز الخبري الوطني.

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