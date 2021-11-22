شاهد بالفيديو.. تظاهرة حاشدة للمحاضرين والاداريين ضمن قرار 315 قرب مديرية التربية



شاهد بالفيديو.. تظاهرة حاشدة للمحاضرين والاداريين ضمن قرار 315 قرب مديرية التربية
2021/11/22 | 21:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: rSVMnmGoWLg

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