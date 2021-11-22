الداخلية الفرنسية تطلب قوارب ومركبات بقيمة 11 مليوناً لوقف الهجرة غير الشرعية

2021/11/22 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، أنها طلبت شراء أكثر من 100 قارب ومركبة طرق وعرة في إطار عملية مشتركة مع بريطانيا تهدف إلى مراقبة الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 130 كيلومترا.وتنوي الداخلية الفرنسية استخدام القوارب والمركبات لوقف الهجرة غير الشرعية من شمال فرنسا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي.وتم بالفعل وصول 20 مركبة منها، وسيتم تسليم بقية الطلب إلى الشرطة الفرنسية العام المقبل، ويتضمن ايضا سيارات ذات دفع رباعي وتكنولوجيا المراقبة الخاصة.وتشمل المشتريات التي تبلغ قيمتها 11 مليون يورو، كشافات ومعدات للرؤية الليلية، وكاميرات تصوير حراري.وكانت بريطانيا وفرنسا أبرمتا في تموز الماضي، اتفاقاً للسيطرة على العدد المتزايد من المهاجرين المتوجهين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، فيما تعهدت لندن بتقديم 62.7 مليون يورو لدعم السلطات الفرنسية.

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