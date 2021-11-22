ديالى.. هجوم لداعش على الجيش العراقي وانباء عن سقوط ضحايا

2021/11/22 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل وإصابة 3 جنود من الجيش العراقي بهجوم لداعش جنوبي محافظة ديالى.

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (22 تشرين الثاني 2021)، إن "الهجوم اسفر عن مقتل منتسب بالجيش واصابة اثنين اخرين".

واضاف، أن "الهجوم وقع على نقطة أمنية جنوب ناحية بهرز 20كم جنوب بعقوبة"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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