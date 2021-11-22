الكشف عن المشاكل التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية

2021/11/22 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن المشاكل التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية، فيما أشارت إلى أهمية الصناعات الزراعية التحويلية.وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

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