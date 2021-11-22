مستبعدا وصوله الـ90 دولارا.. خبير يتوقع ارتفاع أسعار النفط

2021/11/22 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاثنين، امكانية ارتفاع اسعار النفط بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مستبعدا وصوله حاجز الـ90 دولار ببرميل.

وقال الجواهري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تجاوز أسعار النفط الـ90 دولار خلال العامين المقبلين، أمر مستبعد، خصوصاً ان الولايات المتحدة الأميركية ستشن حربا ضد اسعار النفط عبر النفط الصخري لخفض الأسعار".

واضاف ان "اسعار من المتوقع ارتفاعها الا انها لا تصل الى حاجز الـ 90 دولار للبرميل الواحد"، عازيا الامر الى "منع أوبك صعوده من اجل المحافظة على الاسعار العادلة وانهاء منافسة النفط الصخري الأميركي".

وأفاد الجواهري ان "ارتفاع الاسعار سيكون له تداعيات اخرى بضمنها شن الولايات المتحدة الاميركية حربا ضد الاسعار لخفضها، لكن الاسعار ستكون مفيدة للعراق وتمنع الحكومة المقبلة من الاعتماد على الديون الخارجية وستزيد من وارادته وعلى الحكومة استثمار جميع الاموال الفائضة بمشاريع استثمارية نفطية واستخراجية".

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