تعليق أميركي على استخدام

2021/11/22 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض البيت الأبيض، الاثنين، تأكيد ما نقله موقع بلومبيرغ عن مسؤولين بشأن نية الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإفراج عن مخزونات من الاحتياطي الفدرالي الاستراتيجي من النفط بتنسيق مع دول كبرى في آسيا والاتحاد الاوربي بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود.

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