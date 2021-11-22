2021/11/22 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبي أملنا في المستقبل – علي كاظم من الافضل مشاركة منتخبنا الاولمبي في بطولة كاس العرب مع استدعاء بعض اللاعبين المغتربين وايضا استدعاء اللاعبين المتميزين في الدوري العراقي وتسريح كل لاعبي المنتخب، الذي شارك في التصفيات ونقول لهم مع الف سلامة .مشاركة الاولمبي في بطولة كأس العرب ستكون خطوة ايجابية لاعطاء الثقة لهم وتطوير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبي أملنا في المستقبل – علي كاظم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبي أملنا في المستقبل – علي كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).