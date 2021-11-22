2021/11/22 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحصد أربعة أوسمة في بطولة العالم للكيوكوشنگاي بغداد- الزمان أحرز لاعبو منتخب العراق بالكيوكوشنگاي أربعة أوسمة ملونة في منافسات بطولة العالم باللعبة والتي أُختتمت فعالياتها بمدينة كاراكوف في بولندا بمشاركة 33منتخباً من مختلف بلدان العالم.وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنگاي عمار عدنان وهيب في بيان ان الأوسمة توزعت بواقع وسام ذهبي واحد، وإثنين فضيين، […]

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