2021/11/22 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء الأجسام يحطّم مقاييس النجاح وماضي نحو الإنجاز العالمي عبد الحسن لـ (الزمان): صدارة آسيا حلم حققناه وجلدنا الصعوبات بتحدي الذات بغداد- ساري تحسين لايستحق انجاز بناء الاجسام في صدارة اسيا ان يمر مرور الكرام دون ان نستوقف في جميع المراحل التي عاشها المنتخب الوطني قبل الشروع في بطولة القارة الصفراء واثناء المراحل النهائية للتصفيات حتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الحسن لـ (الزمان): صدارة آسيا حلم حققناه وجلدنا الصعوبات بتحدي الذات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الحسن لـ (الزمان): صدارة آسيا حلم حققناه وجلدنا الصعوبات بتحدي الذات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).