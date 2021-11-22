2021/11/22 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي المؤامرة ....



سبع قصائد --------------------------- 1 – ألم لا يقرأنى -------------------- محاصرة بكتب لا أقرأها وألم لا يقرأنى محاصرة بضرورة أداء الواجب ونتف الشَعر والحواجب محاصرة برائحة ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤامرة ..... سبع قصائد - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤامرة ..... سبع قصائد - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).