الضعف والاستضعاف والقوة في عهد النبى محمد عليه السلام - أحمد صبحى منصور

2021/11/22 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة لسنا هنا في استعراض لسيرة النبى محمد عليه السلام وأصحابه ، فهذا يخالف عنوان الكتاب ، إنّما نعطى ملاحظات أو نماذج من الضعف والاستضعاف والقوة ، من خلال تاريخ معروف في القرآن الكريم .



ولا شأن لنا بما كتبوه عن النبى محمد عليه السلام في العصر العباسى .



أولا : العوامل المؤثرة 1 ـ تتحكم في الانسان عوامل متداخلة من الزمان والمكان .



المقصود بالزمان هو المناخ السائد المتحكم ، وهو بالعادة ......





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