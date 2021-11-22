تحقيق البديل ليس حلما طوباويا/ أول عمدة شيوعية في غراتس النمساوية - رشيد غويلب

2021/11/22 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في 26 أيلول الفائت حقق الحزب الشيوعي النمساوي نصرا انتخابيا غير مسبوق، عندما فاز في انتخابات المجلس البلدي لمدينة غراتس، ثاني أكبر مدن النمسا وعاصمة ولاية شتايرمارك.



لقد حصل الشيوعيون على 28,84 في المائة تاركين الأحزاب اليمين والوسط خلفهم.



وبعد قرابة 7 أسابيع، تم انتخاب زعيمة الشيوعيين في المدينة الكا كار كأول امرأة يوم الأربعاء الفائت، واول عمدة شيوعية للمدينة، التي ستقود تحالف يضم بالإضافة للشيو ......





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