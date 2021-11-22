الكويت يفوز على اليمن بهدفين دون رد في بطولة غرب اسيا للشباب

2021/11/22 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تغلب المنتخب الكويتي للشباب على نظيره اليمني بهدفين دون رد في المباراة التي جرت ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا بنسخته الثانية للشباب المقامة في المدينة الرياضية بالبصرة .وكانت بداية الشوط الأول للمباراة رتيبة خلال الربع الساعة الأولى يفتقر إلى اللمحات الفنية وكان اللعب عشوائيا دون تركيز وانحصر في وسط الملعب وكانت أفضلية بسيطة للمنتخب اليمني رغم محاولاته الفقيرة الا انه حاول الوصول الى المرمى الكويتي بدأها بمحاولة في الدقيقة 25 مرت من فوق العارضة أعقبتها كرة قوية للاعب اليمني عبد الرحمن الشامي في الدقيقة 28 ذهبت الى الخارج وواصل الفريقان أداءهما المتواضع ولم يرتق الى المستوى الفني المطلوب لينتهي الشوط بالتعادل السلبي .وفي الشوط الثاني كان افضل من الاول بعد ان دخل المنتخب الكويتي لتغير النتيجة وكسب نقاط المباراة وتحقق له ذلك في الدقيقة 48 ومن ركلة جزاء يسجل منها فهد العجمي هدف التقدم للكويت وذلك من خلال الاسلوب الذي اتبعه المدرب الكويتي ، وأضاع اللاعب اليمني حمزة محروس هدفا محققا لإدراك التعادل في الدقيقة 53 وهو في منطقة الست ياردات وبمواجهة الحارس الكويتي أرسل كرته من فوق العارضة.وحاول المنتخب اليمني تعديل النتيجة للخروج بنقطة واحدة على الأقل بالضغط على المرمى الكويتي ومن هجمة كويتية تمكن فهد العجمي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79 حتى صافرة الحكم الاردني بنهاية المباراة التي انتهت بفوز الشباب الكويتي بهدفين دون رد ويكسب ثلاث نقاط بينما لم يحصل المنتخب اليمني على اية نقطة ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة بست نقاط من فوزين على الكويت بثلاثية وعلى البحرين برباعية نطيفة ./ انتهى

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