المفوضية : سنعيدعملية العد والفرز في/ 870 /محطة

2021/11/22 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها ستعيدعملية العد والفرز في 870 محطة .وقال عضوالفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح متلفز:" ان « 6» طعون نظرت فيها الهيئةالقضائية غيرت من نتائج الانتخابات , مضيفا انه لا يمكن للهيئة القضائية الغاء محطات لم يتم الطعن فيها ".وتابع :" ان مفوضية الانتخابات لم تتعرض للضغوط السياسية واكملنا عملنا ورفعناها للهيئة القضائية"./انتهى2

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