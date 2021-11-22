2021/11/22 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wx7z93zSMEs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على طاولة وزير العمل .. هموم واستفهامات | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على طاولة وزير العمل .. هموم واستفهامات | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).