2021/11/22 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الاثنين، إن الصين اختبرت هذا الصيف صاروخا أسرع من الصوت يستطيع إطلاق مقذوف في الجو، وهي تقنية لا تمتلكها الولايات المتحدة ولا روسيا، في الوقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجربة صاروخية “فريدة” للصين تثير “دهشة” واشنطن المركز الخبري الوطني.

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