4 شوارع في بغداد ستشهد إنترنت مجّاني

2021/11/22 | 22:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الاتصالات، إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في أربع مناطق ببغداد، ولمدة نصف ساعة لكل مواطن.





قال الناطق باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الفرق المشتركة بين ممثلي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشركة سوبر سيل الشريك الرسمي لوزارة الاتصالات باشرت بإجراء الكشف الموقعي على عدد من مناطق العاصمة بغداد لغرض تجهيزها بخدمة الإنترنت المجاني ليتم استخدامه من قبل المواطنين"، مبينًا أن "ذلك تم بتوجيه ومتابعة من قبل الإدارة العليا في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".

وأضاف، أنه "تم اختيار أربع مناطق لتفعيل هذا المشروع الذي سيتم العمل به لأول مرة من قبل شركة الاتصالات"، مشيرًا إلى أن "المناطق المشمولة هي شارع المتنبي وشارع باب المراد في الكاظمية وراس الحواش في الأعظمية، وتقاطع الرواد في المنصور".

وتابع أن "خدمة الإنترنت ستكون مفتوحة مجانًا لمدة نصف ساعة لكل مواطن عند اشتراكه"، موضحًا أنه "تم الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة أن تكون الخدمة متاحة لعدد كبير من المواطنين في نفس الوقت وذات كفاءة عالية".

وأكد أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد تفعيل هذا المشروع في المناطق الأربع تباعًا، مع العمل على توسعة الرقعة الجغرافية في المستقبل".

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