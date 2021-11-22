المفوضية تكشف ترتيب المحافظات الأكثر شمولاً بالعد اليدوي الجديد

2021/11/22 | 22:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الإثنين، ترتيب المحافظات الأكثر شمولاً بإجراءات العد والفرز اليدوي الجديدة بعد قرار الهيئة القضائية.

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وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل "سعدون ضمد"، وتابعه "ناس"، (22 تشرين الثاني 2021)، إن "1415 طعنا تم ردّها، وتم قبول 68 طعنا، اجريت خلالها العد والفرز اليدوي، وكانت النتائج مطابقة".

وأضاف أن "الهيئة القضائية نقضت 21 طعنا، منها 6 طعون موضوعية، و15 اجرائية"، موضحاً أن "الموضوعي يعني تغير المقاعد من قبل الهيئة القضائية، والاجرائي يعني اعادتها للمفوضية لإجراء العد اليدوي من جديد".

وتابع أن "15 طعنا اُرسل مجددا من الهيئة للمفوضية لاجراء عد وفرز جديد، في 5 محافظات هي: ذي قار، النجف، المثنى، نينوى، وبغداد".

وأكد جميل أن "المفوضية ستبدأ من الغد، عدّا وفرزا جديدا لهذه المحطات البالغ عددها 870 محطة في المحافظات الخمس".

وأشار إلى أن "حصة الاسد للمحطات التي ستعد وتفرز مجددا كانت لذي قار بحصيلة 389 محطة، تليها نينوى 271، ثم بغداد 184، والمثنى 49

وأخيراً النجف 31 محطة".

وأوضح جميل أن "المفوضية ستكمل الاجراءات بأسرع وقت ممكن، ومن الممكن اكمالها خلال 3 ايام، ومن بعدها ستُرسَل الى الهيئة القضائية من جديد، ليتم البت بها ويبقى القرار الأول والأخير للهيئة".

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