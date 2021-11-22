أول تعليق من المصوتين للمرشح صادق مدلول عقب صعوده نائباً في البرلمان: نحذركم من التلاعب بنتائج الانتخابات

2021/11/22 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر المصوتون للمرشح صادق مدلول، اليوم الاثنين، من التدخل وتغيير قرار مجلس المفوضين والهيئة القضائية بعدما أقرت فوز مرشحنا.

وقال المصوتون في بيان تلقته (بغداد اليوم) "نحن الشعب البابلي ممن صوت للمرشح صادق مدلول حمد البو جاسم عن الدائرة الثانية عندما ادلينا باصواتنا للمرشح ايماناً منا ان هناك عملية ديمقراطية عادلة وشفافة وفيها تصان اصواتنا، وعندما تم الاعلان عن النتائج الاولية ولم تظهر النتائج فوز مرشحنا اتخذنا الطرق والسبل القانونية في الاعتراض و لما ظهرت النتائج في المرة الثانية اظهرت فوز مرشحنا ، ليتحول بعد ذلك الفوز الى خسارة".

وأضاف البيان "وفي المرة الاخيرة كذلك سلكنا الطرق القانونية و عندما انصفتنا الهيئة القضائية بقرارها تفاجئنا بالتهديد والوعيد والاتهامات التي لا توصف و منها اتهام مجلس القضاء الموقر لان القرار كان بصالحنا وتم احقاق الحق، والادهى من ذلك بعد ان صدر القرار من الهيئة القضائية بقرار غير قابل للطعن وحسب القانون ، مورست ضغوط رهيبة على القضاء ومجلس المفوضين منها اتهامه ومنها اتهام مرشحنا بدفع مليارات التي لا تعدو عن كونها افلاس سياسي وتخبط في الكلام ، لان قضاءنا العادل لا يحابي ولا ينظر على اساس اللون او العرق او الاسم بل ينظر وفق ما يمليه القانون والسياقات الدستورية".

وبين "اننا كممثلي المصوتين للمرشح صادق مدلول حمد البوجاسم نحذر الجهات المتنفذة من التدخل وتغيير قرار مجلس المفوضين والهيئة القضائية، اذ ان المعلومات التي وردتنا ان هناك جهات متنفذة تدعي انها تسير بالبلد الى بر الامان ولكنها تثبت انها تريد اغراق البلد بمزيد من الفوضى عبر تدخلها في قرارات الهيئة القضائية وعمل مجلس المفوضين".

وتابع ان "القضاء العادل ومجلس المفوضية قال كلمته ولا يجب التدخل بعمله او نقض قراراته الباتة وحسب الدستور والسياقات القانونية"، موضحا ان "المصوتين للمرشح صادق مدلول حمد البوجاسم في الدائرة الثانية في بابل سيكون لهم كلمة الفصل وسيقفون وقفة رجل واحد ضد من يريدون العبث و الضغط من هنا وهناك وسيكون التصعيد كبيراً سلمياً من هذه اللحظة اذ ما حاول احد التلاعب باصواتنا او تغيير القرارات القضائية الباتة".

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