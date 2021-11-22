2021/11/22 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، ترشيح، جيروم باول، رئيسا للاحتياطي الفدرالي لولاية جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.. بايدن يرشح باول لولاية جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.. بايدن يرشح باول لولاية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).