إشادة أميركية بتوقيع إسرائيل والإمارات والأردن إعلان

2021/11/22 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، الاثنين، "إننا اليوم نتخذ خطوة أخرى إلى الأمام بمشروع محدد لا يعزز فقط إمكانات التعاون الإقليمي، ولكنه يعالج أيضا التحدي الأمني الأكثر إلحاحا في العالم، وهو أزمة المناخ"، وذلك في تعليقه "إعلان نوايا" وقعته إسرائيل والإمارات والأردن.

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