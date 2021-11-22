أوقات غسان كنفاني - حسن مدن

2021/11/22 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن ذات يوم جاء الشهيد غسان كنفاني الدكتور إحسان عباس وأعطاه مخطوطة روايته: «رجال في الشمس» طالباً منه رأيه فيها.



بعد يومين عاد غسان إلى أستاذه لاهثاً، فوجد في جواب عباس بعض التساؤلات.



علق غسان بعبارة واحدة: إذن الرسالة لم تصل.غاب غسان يومين آخرين وعاد بالمخطوطة من جديد، منتظراً رأي إحسان عباس فيها بعد ما أدخله عليها من تعديلات، فلمس في إجابته رضا صريحاً.



قبل أن يخرج سأل غسان الناقد الراحل: «م ......





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