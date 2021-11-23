هرة بأربعة آذان تحدث ضجة على مواقع التواصل.. ولديها حوالي 100 ألف متابع

2021/11/22 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُلدت الهرة ميداس التركية البالغة من العمر أربعة أشهر بمجموعتين من الآذان وفك معيب بسبب طفرة جينية متنحية، وفقًا لرويترز.

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