لاول مرة .. أمراة تترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

2021/11/22 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت رئيسة حزب الحركة الوطنية في ليبيا ليلى بن خليفة، اسمها كأول امرأة في تاريخ البلاد تترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الاول المقبل.وحضرت ليلى بن خليفة إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم الإثنين، حيث سلمت ملف الترشح.وليلى سليم موسى بن خليفة، من مواليد العام 1975، ونشأتها في العاصمة طرابلس، لكن أصولها من مدينة زوارة غرب البلاد.وعملت ليلى في المجال الإعلامي، حيث شاركت في العديد من الدورات تدريبية وورش العمل الإعلامية، قبل أن تتولى رئاسة حزب الحركة الوطنية.وليلى من بين السياسيات الليبيات اللائي سعين خلال آخر عشرة سنوات من أجل استصدار قوانين تضمن التمثيل السياسي العادل للمرأة، حيث عملت على هذا الملف مع المؤتمر الوطني ثم مجلس النواب.وتقول ليلى، إنها بعد العام 2014، طالبت وناشطات أخريات بتخصيص 30% من المناصب الحكومية للنساء، لكن لم تتحقق هذه النسبة حتى الآن، رغم كل الوعود./انتهى3

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