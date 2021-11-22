توخيل يطلب التجديد لروديجر مع تشيلسي

2021/11/22 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدافع مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، عن ضرورة التجديد لنجم الفريق أنطونيو روديجر، الذي لا يتبقى سوى قرابة نصف عام فقط على انتهاء عقده ويتردد في تمديد صلته بالنادي اللندني.وتهتم أندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ بالحصول على خدمات قلب الدفاع الألماني البالغ من العمر 28 عاما، والذي سيكون قادرا على بدء التفاوض مع أي فريق، اعتبارا من أول يناير/كانون ثان المقبل.ومع ذلك، يبدو أن مدربه الحالي، توخيل، واثقا، من أن روديجر سينتهي به الأمر بالبقاء في لندن.وفي هذا الصدد، قال توخيل "في الوقت الحالي هو ملتزم بنسبة 100% تجاه تشيلسي، أنا متأكد من أنه يشعر بثقة واحترام الجميع في النادي والجماهير".وتابع: "إنه منافس عظيم وهو في أفضل مكان، إنه في الدوري الأكثر تنافسية، وهو ناد يكون فيه بطل الرواية وهذا يناسبه تماما، لذلك علينا فقط التحلي بالصبر ونأمل أن تكون هناك نهاية سعيدة".وما يمنع روديجر من تجديد عقده مع تشيلسي هو توقعاته بشأن راتبه، إذ تأتي بعيدة عما يقدمه الناديالمصدر: كورة

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