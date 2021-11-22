الاعلام الامني.. ضبط عبوات واعتدة في محافظة عراقية

2021/11/22 | 23:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والاعتدة في محافظة الانبار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (22 تشرين الثاني 2021)، أنه "بناء على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع والتي اكدت على وجود كمية كبيرة من العبوات والاعتدة والمتفجرات في احد الاماكن بصحراء الحامضية في الانبار".

وأضاف البيان، أنه "على اثر ذلك وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة 39 واستخبارات الفوج اسفرت عن ضبط 150 عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتر معبأة بمادة السي فور، 6 صواريخ جهنم محلية الصنع و4 قنابر هاون عيار 120 ملم، 3 صواريخ مضادة للدروع روسية الصنع، 3 قنابر محورة كعبوات معبأة بمادة السي فور، بالاضافة الى قنبرة هاون 60 ملم تنوير، وقذيفة مدفع عيار 155 ملم وهي من مخلفات داعش الارهابي".

واشار الى ان" الجهد الهندسي للفرقة المرافق للقوة قام برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

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