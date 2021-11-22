اعتقال عدد من الأشخاص بمداهمة 'مقر وهمي' شمالي بغداد

2021/11/22 | 23:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال عدد من الأشخاص بمداهمة "مقر وهمي" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امن الحشد داهم مقرا وهميا ينتحل اسم تابع للحشد الشعبي واثناء المداهمة حصل اشتباك على الفور تم استدعاء الفرقة الخاصة التي بدورها داهمت المقر مع امن الحشد واعتقلت عدد من الاشخاص".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع ضمن مقتربات ساحة عدن في الكاظمية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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