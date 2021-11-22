2021/11/22 | 23:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امن الحشد يداهم مقرات تدعي انتمائها له ويعتقل مجموعة من الأشخاص في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/22 | 23:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امن الحشد يداهم مقرات تدعي انتمائها له ويعتقل مجموعة من الأشخاص في بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امن الحشد يداهم مقرات تدعي انتمائها له ويعتقل مجموعة من الأشخاص في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).