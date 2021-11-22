2021/11/22 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، الاثنين، بحصول اشتباك مسلح بين قوة من الحشد الشعبي، وفصيل "وهمي"، في منطقة الكاظمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المصدر لـ"ناس" (22 تشرين الثاني 2021)، إن "قوة من أمن الحشد الشعبي، داهمت مقراً يعتقد أنه وهمي تابع لأحد الفصائل المسلحة، واثناء المداهمة حصل اشتباك، لكن تم استدعاء الفرقة الخاصة التي داهمت المقر مع أمن الحشد الشعبي واعتقلت عددا من المتورطين بانتحال صفة قوة أمنية".

وأضاف أن "الحادث بالقرب من ساحة عدن مدخل مدينة الكاظمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر محلية: اشتباك بين فصيل مسلح وأمن الحشد في الكاظمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر محلية: اشتباك بين فصيل مسلح وأمن الحشد في الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).