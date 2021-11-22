2021/11/22 | 23:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GNWJ-7YPS5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكبر تاجر للمخدرات في جانب الرصافة ببغداد يتحدث عن بيع ثلاثين كيلو في جانب الرصافة بشهرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكبر تاجر للمخدرات في جانب الرصافة ببغداد يتحدث عن بيع ثلاثين كيلو في جانب الرصافة بشهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).