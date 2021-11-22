2021/11/22 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: exrC2mHIN6A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائد الهلالي: بلاسخارت اذهلت من حجم التزوير وهي التي طلبت لقائنا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عائد الهلالي: بلاسخارت اذهلت من حجم التزوير وهي التي طلبت لقائنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).