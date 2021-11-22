إيران.. تصفية رجل قتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة

2021/11/22 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الشرطة الايرانية مساء يوم الاثنين عن جريمة قتل وخطف أودت بحياة 5 أشخاص في مدينة شيراز جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة إن القاتل هو صهر العائلة، مشيرة إلى أنه قتل زوجته واثنين من أشقائها وطفلين، كما اختطف اثنين آخرين من عائلة زوجته قبل تصفيته في مواجهة مع الشرطة.

وأشار قائد شرطة محافظة فارس إلى أنه منذ اللحظة الأولى بدأ رجال الشرطة إجراءاتهم للتعرف على مكان القاتل لاعتقاله.

من جهته، صرح مصطفى بحريني النائب العام والحرس الثوري لمحافظة فارس بأن شخصا دخل منزل عائلة زوجته وقتل خمسة من أفراد هذه الأسرة.

وذكر مصطفى بحريني أن القاتل بعد فراره احتجز اثنين من أقاربه كرهائن صباح الاثنين، مؤكدا أنه تم إطلاق سراحهم.

وأشار إلى فتح تحقيق في فرع الجرائم الخاصة التابع لمكتب المدعي العام للجرائم الجنائية والأمنية في شيراز، وقال إن "الدافع وراء هذه الأعمال الإجرامية هو الخلافات العائلية والمسائل المالية".

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