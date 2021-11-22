في ظروف غامضة.. انتحار شاب داخل منزله بمحافظة دي قار

2021/11/22 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الاثنين، بانتحار شاب مراهق في قضاء سوق الشيوخ.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مراهقا يبلغ من العمر 16 عاماً اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر انه "لا تزال ظروف انتحار الشاب غامضة، فيما تسعى القوات الأمنية إلى تفاصيل أكثر بعد فتح تحقيق حول الحادثة".

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