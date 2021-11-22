امن الحشد يداهم مقرات تدعي انتماها له ويعتقل مجموعة من الأشخاص في بغداد

2021/11/22 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بان قوة من امن الحشد الشعبي داهمت مقرات تدعي انتماها له وتعتقل مجموعة من الأشخاص في الكاظمية ببغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "امن الحشد اعتقل مجموعة من الاشخاص في احد المقرات التي تدعي انتسابها للحشد".

واضاف، "حيث تم تبادل اطلاق النار بين طرفين ضمن منطقة الكاظمية".

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