مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة

2021/11/22 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناقشة لخطط تعافي الاقتصاد اللبناني وأهم الأسئلة التي تشغل بال اللبنانيين

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