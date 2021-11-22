دوري الابطال يستانف غدا بجولته الخامسة .. وتشيلسي الانكليزي و يوفنتوس الايطالي.. الابرز

2021/11/22 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تستأنف يوم غد الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري ابطال اوربا.وتقام يوم غد 8 مباريات على ان تستكمل الجولة بثمان مباريات اخرى يوم الاربعاء.وسيكون لقاء تشيلسي الانكليزي ويوفنتوس الايطالي الابرز في لقاءات الغد ضمن مباريات المجموعة الثامنة في الساعة 11 مساءا.ويلتقي في الساعة الثامنة و45 دقيقة دينامو كييف الاوكراني وبايرن ميونيخ الالماني ضمن المجموعة الخامسة وبنفس التوقيت يستضيف فياريال الاسباني مانشستر يونايتد الانكليزي ضمن مبايرات المجموعة السادسة .وضمن المجموعة الخامسة يستضيف برشلونة الاسباني في الساعة 11 مساءا بنفيكا البرتغالي وبنفس التوقيت يلتقي ضمن مباريات المجموعة السادسة بونج بويز السويسري بضيفه اتلانتا الايطالي.وضمن مباريات المجموعة الثامنة يلتقي في الساعة 11 مساءا مالمو السويدي بضيفه سان بطرسبورغ الروسي.وضمن مباريات المجموعة السابعة يلتقي في الساعة 11 مساءا اشبيلية الاسباني بضيفة فولسبورغ الالماني وبنفس التوقيت يلتقي ضمن مباريات المجموعة ذاتها ليل الفرنسي بريد بول سالسبورغ النمساوي./انتهى3

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