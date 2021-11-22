2021/11/22 | 23:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 23:55

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