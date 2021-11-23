اعتقال أربعة أشخاص بمداهمة مقر 'ينتحل' اسم الحشد في بغداد

2021/11/23 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال أربعة أشخاص بمداهمة مقر "ينتحل" اسم الحشد الشعبي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امن الحشد داهم مقرا وهميا ينتحل اسما تابعا للحشد الشعبي واثناء المداهمة حصل اشتباك على الفور تم استدعاء الفرقة الخاصة التي بدورها داهمت المقر مع امن الحشد واعتقلت أربعة اشخاص".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع ضمن مقتربات ساحة عدن في الكاظمية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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